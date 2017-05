Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Hier, Nintendo Japon avait remis des Nintendo Switch disponible sur le My Nintendo Store. Il aura fallu que 20 minutes pour que la console soit en rupture de stock. Nintendo promet que de nouveaux stocks seront disponibles le 18 mai. La situation ne s’arrange donc pas au Japon, et même partout dans le monde, où la demande reste très élevée…Source : http://www.gonintendo.com/stories/280002-japan-my-nintendo-store-restocks-switch-sells-out-in-less-than

Who likes this ?

posted the 05/12/2017 at 03:23 PM by link49