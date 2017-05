Actu

Cette semaine il n'y a pas de jeux sur Xbox One. La nintendo Switch, par-contre, va combler les fans de baston avec Garou: Mark of the Wolves. Sorti en 1999 le dernier épisode de la saga Fatal Fury abandonne le combat sur plusieurs plans au profit d'un système de parades et de contres avancé.La playstation 4 propose de son côté Over Top, un jeu de course arcade sorti en 1996 et développé par ADK, le studio à qui l'on doit le génialissime Twinkle Star Sprite et la série World Heroes.