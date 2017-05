Cyberconnect2

histoire

sur Playstation 4. Suite indirect de J, le jeu reprend partiellement le contenu de son grand frère, minimisant le travail des développeurs sur certains points. Cependant, le gameplay est totalement revu, il ne s'agit plus d'un jeu de combat 2D sur fond 3D mais bien d'un nouveau système qui malheureusement n'est pas de la qualité d'mais qui a le mérite de proposé autre chose.Certes cela aurait pu être mieux, dans la forme comme dans la finition mais globalement cela garde le cape, c'est dunous savons qu'il y a un minimum de qualité, présente dans ce jeu, le contenu est pour le coup un énorme point positif! Une bonne pelle de nouveaux personnages pour un nombre vraiment conséquent au final, plus d'arènes de combat , la palette de coup assez identique propose plusieurs choses nouvelles, comme les attaques en "double" par exemple, un énorme contenu au niveau de la personnalisation, c'est simple il y en a de partout! Couleurs, costumes, répliques, images... Bref c'est vraiment très riche sur ce point!Le mode en ligne est malheureusement vide... J'ai mis "" car il ne me reste que les trophées en ligne à obtenir (5 combats en ligne et 1 combat a 4) sinon j'ai tout le reste, pas de difficulté pour le "Platine" tout est assez simple et rapide. Grosse nouveauté de ce jeu, un mode ""! un "petit peu" court, mais pour les fans c'est toujours bien d'avoir "un peu" plus, sur du contenu original. Bon ça reste basique mais ça a le mérite de tenir 8/9 heures de jeu supplémentaire, le mini-jeu Poker est dispensable par contre...Donc globalement un bon jeu, encore un jeu vraiment "très très" fidèle à l’œuvre originale, comme All Star Battle, les détails et clins d’œils sont vraiment un gros plus, pour résumé: Je préfère le gameplay et l'aspect d'All Star Battle, c'était clairement mieux et plus technique, mais niveau contenu il faut bien avoué qu'Eyes of Heaven est supérieur. Donc aucun ne l'emporte sur l'autre me concernant, si suite il y a, j'espère un mix entre ces deux là. Du contenu avec le gameplay qu'il convient le mieux. J'espère qu'il arrivera un jour et que Cyberconnect2 n'en a pas fini avec cette licence.PS: Je me suis pris le Bluray des 2 premières parties, un régal de refaire "" et là je suis en pleine partie 4 (en attendant le Bluray de "" qui sort en juin, la partie 1 du moins), environ à l'épisode 30, j'aime beaucoup, visuellement c'est toujours très intéressant, l'intrigue est plate par contre, heureusement que l'apparition derelance le tout!