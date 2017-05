Quelle dilemme, j’hésite à me prendre la Switch, la dernière console de salon Nintendo que j’ai acheté était la N64 mais ce qui concerne les portable de la firm je l’ai ai pratiquement tous eu. La 1er Gameboy, une GBA SP, GBA MICRO, NDS LITE et une 3DS XL.Donc que faire mon cœur me dis prend la mais la raison me dis non attend au moins le TGS pour avoir des annonces coté Japon. (Si Square annonce un portage de FF9 je serais capable de me la prendreEn tout cas j’ai déjà commencé a économisé