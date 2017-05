Salut, après un petit tour sur l'de la, je viens de voir queétait dispo (surement depuis hier) chez nous ! Après le tout premier épisode de, j'aurais bien aimé quelques épisodes intermédiaires avant d'arriver à celui-ci mais bon, on ne va pas bouder notre plaisir ^^Le prix est comme d'habitude avec la gammede 6,99 euros.

Who likes this ?

posted the 05/12/2017 at 02:03 PM by vinze