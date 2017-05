18 Mai au Japon

Eté USA et Europe



Mode jouable pour jusqu'à 4 joueurs en ligne et en local où l'on devra faire pivoter des dalles qui se trouvent sur le sol pour éjecter les adversaires et éviter les obstacles. "Mekuru" signifie tout simplement « retourner » ou « basculer » en japonais. Les joueurs devront donc contrôler les Mii sautant sur le sol pour retourner les dalles afin de trouver leur couleur (qui se voit sur leurs vêtements). Le but sera d'éviter que les adversaires retournent les carreaux de leur couleur et pour cela, on pourra s'aider de pouvoirs spéciaux.