Voici une Rumeur autour de la Xbox One :En 2015, Microsoft a passé un accord avec Square-Enix pour rendre le jeu Rise Of The Tomb Raider sur Xbox One exclusif pendant un certain temps. Microsoft aurait obtenu un accord semblable pour commercialiser un jeu AAA non annoncé. Selon Shinobi602, Microsoft s’occupera du marketing pour un titre AAA non annoncé, mais qui le sera à l'E3 2017. A noter que rien n'indique que ce sera une exclusivité Xbox One. Il se pourrait qu’il s’agisse d’une exclusivité temporaire, ou cela pourrait aussi être comme avec le jeu Destiny 2, où Sony gère la majeure partie du marketing du jeu. Réponse précise durant l’E3 2017…Source : http://segmentnext.com/2017/05/12/microsoft-market-major-unannounced-title/