Vous adorez les MMO ? Vous êtes intéressés par la réalité virtuelle ? Alors le job qui suit pourrait vous intéressé, et nous intéresse surtout nous puisqu’il nous apprend que Microsoft est en train de développer une « expérience de jeu et divertissement massivement sociale » pour PC et console.



Le job se trouve dans l’équipe « Xbox Mixed Reality » qui recherche donc un « senior design manager » avec une grosse expertise et beaucoup de passion autour de « l’implantation de systèmes et d’expériences sociales immersives ».



L’annonce en ligne ne donne évidemment pas beaucoup plus de détails mais le fait que le job soit dans l’équipe Xbox, et que l’annonce parle de MMO et de réalité virtuelle ne laisse pas vraiment de place au doute. Microsoft a déjà dit par le passé que la Xbox Scorpio serait une console prête pour la réalité virtuelle (voire la réalité augmentée avec HoloLens), et il se pourrait bien que ce projet sur lequel travaille l’équipe Xbox soit en préparation pour la prochaine machine du constructeur dont la sortie est prévue pour la fin d’année.