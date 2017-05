A la base, je voulais prendre la version jap durant mon voyage au japon mais au final j'ai pris la version Asia en boîte (import donc) pour les sous titres anglais (dispo depuis le 27 Avril). Délai de livraison : 7/14 jours (mariio128.com). Il sera expédié probablement lundi matin.C'était volontaire pour moi de le commander maintenant et non pas à sa sortie pour que je puisse le recevoir chez moi durant mon voyage (départ le 21 mai - retour le 11 juin). Comme ça, je l'aurai à mon retour, comme si je le rapporte du japon ...Livraison donc à la fin du mois ou même début juin si il y a du retard ... Dans tous les cas, je l'aurai à mon retour le 11 Juin !Le Collector FR PS4 de Tekken 7 m'attendra également chez moi le 2 Juin (je vais acheter le Stick Arcade Tekken 7 Hori Real Arcade Pro au japon) + Samurai Warriors : Sanada Maru et Berserk que je ramènerai du Japon (et The School: White Day PS4 que je ramènerai de Corée si une version boite existe, sinon j'attendrai la version "boîte occident" en Aout avec les sub fr). Sans oublier Farpoint et Injustice 2 que je vais avoir entre le 17-19 Mai, donc juste avant de partir au Japon (Farpoint que je vais probablement tester à mon retour, Injustice j'y jouerai un soir probablement avant le départ), donc j'aurai de quoi faire à mon retour !