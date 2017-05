Bonjour, Je mets en vente mon casque de realite virtuelle PSVR avec plusieurs accessoires, très peu utilisé ( quelques heures ) Le pack est complet boite, notice. - Casque PSVR - 2 PS Move - Caméra version 2 - CD démo jouable Playstation Worlds - chiffon nettoyant - écouteur officiel fourni ( utilisé 1 fois très propre ) Je le cède pour 380 euros Prix du pack 525 euros Pas d'échange et pas de proposition farfelu. Date d'achat le 23/12/2016 sur Amazon Garantie encore 8 mois constructeur. Remise en mains propres de préférence mais envoi possible à votre charge. Frédéric

posted the 05/12/2017 at 07:21 AM by mishinho