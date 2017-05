Un petit dernier pour aujourd'huiL'un de mes dramas japonais favoris (le seul ou j'ai pu regarder 3 épisodes à la suite sans m'ennuyer ou m'endormir mdr). Très très très bon drama ! Et j'adore les deux acteurs principaux donc ça aide ...Traduit par la johnnys-drama (11 épisodes de 45min chacun) + 1 épisode spécial de 2h (qui se déroulera à New York)À seulement 29 ans, Toru Hyuga est un homme riche. Il a d'abord commencé par ouvrir un site internet et son hobby lui a vite permis de gagner beaucoup d'argent. Il abandonna alors l'école et forma avec son ami, Kosuke Asahina, l'entreprise Next Innovation.Il est maintenant le patron d'une entreprise qui a beaucoup de succès et où les jeunes souhaitent le plus y travailler.Cependant Toru Hyuga possède un trouble, en effet, il est incapable de retenir le prénom ni le visage de quelqu’un. Il se méfie de tout le monde et est à la recherche de sa mère, Chihiro Sawaki, qui l'a abandonné, il y a quelques années.Makoto Natsui est une étudiante à l'université de Tokyo qui possède une mémoire impressionnante. Cependant après avoir passée plusieurs entretiens elle n'arrive toujours pas à trouver un emploi. Un jour, Makoto Natsui voit un magazine contenant un entretien de Toru Hyuga. Après avoir fait plusieurs recherches sur la société elle assiste à la représentation de nouvelles recrues de Next Innovation.Que va-t-il alors se passer pour Makoto Natsui? Réussira-t-elle à se faire embaucher?PS : comme je l'ai toujours dit ! Ne vous arrêtez pas à un simple résumé ^^ A regarder sans hésiter !