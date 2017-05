Salut, je suis allé voir hierau cinéma, j'ai beaucoup attendu ce film car j'avais bien aiméPourje pouvais pardonner certaines choses car c'était "un nouveau départ" mais là j'en attendais beaucoup de cette suite et au final je suis assez déçu, le film est ni très bon, ni très mauvais, c'est juste un film moyen et c'est chiant car j'attendais de m'en prendre plein la tête donc au final c'est de la merde.Le film commence sur un flashback avec David et son créateur Peter Weyland, on voit David découvrir ce qui tracasse Peter, l’éternelle question sur nos créateurs. Peter ne crois pas en l'évolution ou autre, il est persuadé que quelqu'un a créé l'homme et souhaite découvrir qui est ce "quelqu'un". Cette scène était donc avant Prometheus.prend place 10 ans après ce qu'il se passe danset on suit une nouvelle équipe de Weyland-Yutani qui part cette fois dans une planète très lointaine en tant que colons. L'équipage duest composé d'une dizaine de membres et est accompagné d'un Android (Walter) et c'est le même modèle que dans(David), ils ont aussi sous leur responsabilité, 2000 colons en hibernation et 1000 embryons humains.Alors que toute l'équipe est en hibernation (une sorte de cryogénisation mais sans la glace), un accident contraint Walter de réveiller les membres de l'équipage. Après vérification du bon fonctionnement du Covenant, l'équipage capte un message parasité venant d'une autre planète, il s'avère que cette planète est parfaitement habitable et le message semble venir d'un être humain. Vu que la planète sur laquelle le Covenant devait aller est à 7 ans d'eux, ils choisissent d'aller sur la planète d'où vient le message car elle n'est que à quelques semaines d'eux et c'est là que les soucis commencent...Visuellement c'est assez réussi, la bande son est très bonne et on sent bien une ambiance prenante à la Alien mais bizarrement ça ne prend pas tout ça à cause de l'histoire. On dirait qu'on revoit un ancien Alien revisité à la mauvaise sauce, l'équipage est attiré par un message audio parasité et au final ça les attire vers les problèmes comme dans le 1. Le pire reste quand même la fin qu'on voit venir avant tant elle est prévisible.Le film est assez long, 2 heures 10 et c'est pas que long en terme de temps c'est aussi long en terme de rythme, ça met du temps avant de vraiment démarrer.SPOIL !!!Je ne voulais pas trop en parlé au dessus pour pas spoiler sans vous avoir prévenu mais ce qui m'a déçu c'est tout le délire avec David, on le revoit et il a décimé la race des ingénieurs en allant sur leur planète avec Elizabeth Shaw, il a lâché une forme évoluée du parasite pour tous les décimer et il a apparemment aussi tué Elizabeth Shaw (on voit des dessins dans lesquels elle est contaminé par le parasite).Le délire avec David tourne encore autour de la création et du fait de donner la vie sauf que lui n'est pas capable de donner la vie et il souhaite l'extinction des hommes donc il a créer l'outil de leur mort (des formes évoluées du parasite). Il a mené diverses expériences pour finir par arriver à la forme ultime du parasite, celle qui donne vie au Xenomorph tel qu'on le connait.Le pire c'est la fin car il y a un combat entre David et Walter et on nous montre volontairement pas la fin du combat mais on devine beaucoup trop facilement qu'en réalité David a réussi à tuer Walter et qu'il se fait passer pour lui donc le dernier passage du film et prévisible à mort et ça perd toute sa saveur.Voilà pour finir une affiche promotionnelle bien trompeuse, quand on voit ça on s'attend à du lourd et au final on a du vent.