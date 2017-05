Voici une Information autour de la Société Nintendo :Il y a deux jours, le 9 mai 2017 précisément, Nintendo of America a déposé la marque Eternal Darkness. Le Studio peut maintenant utiliser la marque, et si ce n’est pas le cas, pourra la renouveler tous les six mois, et ce jusqu’à cinq fois de suite. Il se peut que la Console Virtuelle Gamecube accueille le jeu Eternal Darkness une fois celle-ci disponible, ou encore plus fou, que Eternal Darkness 2 soit en préparation sur Nintendo Switch…Source : http://www.gonintendo.com/stories/280023-nintendo-gets-notice-of-allowance-for-eternal-darkness