Rom Extraction est un FPS par First Contact Entertainment, se déroulera dans un univers Sci-Fi. LE concept est d'aillleurs très similaire à celui de Raw Data, avec des robot à détruire par vagues avec la possibilité de jouer en coop. Pas de date pour le moment, mais une sortie pour "bientôt". A noter d'ailleurs que le nouveau contrôleur de visée PS VR sera aussi exploité

Who likes this ?

posted the 05/11/2017 at 05:47 PM by lightning