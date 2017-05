Voici une Information autour de la possible suite du jeu Bloodborne :Le PDG du Studios Moon Studios, l'équipe derrière le jeu Ori and the Blind Forest, a laissé sous-entendre que le jeu Bloodborne 2 serait dévoilé à l'E3 2017. En effet, à la question «Pensez-vous que nous verrons Bloodborne 2 à l’E3?» qui lui a été posée, Thomas Mahler a répondu qu’il était sûr à 99% qu’il y sera. Réponse dans un mois environ…Source : http://www.psu.com/news/32937/bloodborne-2-announcement-e3-2017