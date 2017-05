Arizona Sunshine sortira sur PlayStation VR le mois prochain, et sera compatible avec le nouveau contrôleur de visée PS VR !Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas Arizona Sunshine, il s’agit d’un jeu de tir en VR qui vous plonge au centre d’une action remplie de zombies.Mettez-vous dans la peau du héros, et partez en quête d’autres survivants lors d’une traversée du désert aride de l’Arizona post-apocalyptique, tout en affrontant des zombies avec l’équipement, les munitions, et les objets que vous récupérerez sur vos ennemis morts-vivants, ou que vous trouverez sur votre chemin.Vous pouvez explorer librement votre environnement en utilisant soit la téléportation, soit un moyen de transport : choisissez ce qui correspond le plus à vos goûts de VR, le gameplay de ce jeu n’est pas limité à un seul endroit.Arizona fait partie des premiers jeux VR de taille conséquente, avec une campagne solo s’étendant sur 8 différents niveaux allant des canyons tortueux aux mines sombres et profondes, dans lesquels vous pourrez affronter des zombies, seul ou aux côtés de vos amis en mode campagne coopérative.Et ce n’est pas tout, il existe également un mode de jeu infini dans lequel vous pourrez affronter des vagues de zombies sans fin, avec l’aide de trois joueurs maximum.Sur PlayStation VR, vous pouvez utiliser la DualShock 4 mais aussi le PlayStation Move et, encore mieux, le tout nouveau contrôleur de visée PS VR pour encore plus d'immersion