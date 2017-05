Quelques informations et rappels

Je me base sur des choses déjà annoncées et ce qui me semble crédible.La conférence idéale serait bien sur celle qui surprend le plus positivement.(click droit --> Afficher l'image)* Le studio recherchait l'an dernier un Character Artist ayant des des connaissances dans le domaine de l’histoire des costumes de super-héros. Monde Ouvert "Spectaculaire"* (Rumeur) Le jeu développé par l'équipe serait "That's You". Caspar Field, Le directeur du célèbre jeu convivial "Buzz" serait à la tête du projet. Le jeu viserait donc un publique familial.* Studio First Party travaillant sur un jeu VR avec un univers graphique façon "Ghibli"* Stuart Whyte, l'ancien directeur de LionHead Studio vient de rejoindre London Studio pour travailler sur du "AAA VR"* Sur un nouveau jeu depuis la sortie du très moyen Entwined en 2014.* Sur Deep Down aux côtés de Capcom Online* Sur un Souls aux côtés de From Software* (Rumeur) Sur la création d'une 'New Ip pouvant conccurrencer Final Fantasy"(Cette dernière Rumeur est à prendre avec des pincettes venant de Verendus, ancien Insider ayant fait ses preuves mais banni de Neogaf pour troll exagéré sur FFXV)Toute les rumeurs ci-dessus sont à prendre avec des pincettes comme d'habitude.