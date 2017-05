Bonjour,



Tout est dans le titre (enfin presque).



Ce Lundi, je me suis fait cambrioler. On m'a quasiment tout pris (PS4 pro, PS3, les manettes, les jeux etc et .... le gamepad tout seul).



J'ai donc une Wii U seule (donc inutile) que j'aimerai conserver et rechopper un Gamepad.



Chez Nintendo France c'est (encore) 200€ TTC (donc f.uck !!). Les autres sites que j'ai pu trouver = stock indisponible.



Connaissez-vous un moyen de chopper ce putain de Gamepad inutile (et pourtant indispensable) seul ?



Sinon, si j'achète une Wii U d'occaz (console + Gamepad) pourrai-je utiliser CE gamepad avec MA console (là seule en face de moi ... ) ?



Merci d'avance,