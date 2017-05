Je précise que je ne posterai pas d'articles tous les jours, juste quand j'aurai le temps, donc c'est le cas en ce moment ... Je pense que peu de personne ici ont déjà vu ce drama (de 2002)Un seul drama aujourd’hui vu qu'il peut rentrer dans les deux "catégories", c'est un drama coréen et japonais à la fois, idéal pour les débutants qui veulent se lancer dans les dramas coréens, drama très court, les sous titres ne défilent pas très vite, bien au contraire ... idéal pour ceux qui veulent commencer leur premier drama coréenSeulement 4 épisodes d'1h chacun environ. Traduit par l'Asv FansubSynopsis :Laisser seule en voyage à Hong-Kong, une jeune japonaise du nom de Tomoko se trouve victime de vol de sac à main. La police arrête l'homme qu'elle indique, mais il s'avère être la mauvaise personne : un jeune homme Coréen appelé Jin Zhixun. En dépit de sa colère et de son humiliation, il l'emmène dîner dans le restaurant de sa tante, puisqu'elle avait perdu tout son argent, et en retour elle accepte de jouer dans son film amateur. Ce qui suit est deux jours magiques... Puis ils retournent dans leurs pays respectifs, Tomoko doit retrouver son travail de vendeuse de vêtements et Jin Zhixun doit reprendre l'affaire de son père, plutôt que de poursuivre son rêve d'être réalisateur de film ..Drama à l'ancienne ! Un beau & bon drama ! Mention spéciale à l'OST, un extrait ici :