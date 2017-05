J'attends pas mal de choses pour la conf Sony:- du gameplay de The Last of Us 2 ou au pire un new trailer.- du gameplay de Death Stranding pour voir vraiment ce que veux faire Kojima.- new gameplay de God of War avec une date.- idem pour Spiderman et Days Gone.- des nouvelles de Dreams, Wild et Detroit.- FF7 Remake et Shenmue 3.- l'annonce du nouveau de Japan Studios et de Sucker Punch.Et pour les tiers: KH3, Evil Within 2, Resident Evil 2 Remake, DMC5, les nouveaux jeux Star Wars...Ca sera déjà pas mal je pense.Et vous?