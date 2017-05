Voici une Rumeur autour de la Saga Pokémon :Selon certaines rumeurs, le jeu Pokémon Stars sera annoncé sur Nintendo Switch à l’E3 2017. Pour étayer ces rumeurs, on peut remarquer que la Nintendo America et Nintendo Japan ont purement supprimé le Pokémon Direct de février 2016 qui a présenté pour la première fois les jeux Pokémon Sun & Moon. Il semblerait que la suppression de ces bandes annonces serait pour préparer l'annonce prochaine du jeu Pokémon Stars sur Nintendo Switch. Certaines pensent que Nintendo essaie d'éviter toute confusion avec cette future annonce, puisque les jeux Pokémon Sun & Moon sont des jeux 3DS, tandis que Pokémon Stars serait un jeu Nintendo Switch. Plus qu’à espérer…Source : http://nintendotoday.com/nintendo-removes-pokemon-trailers/