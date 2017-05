Coucou tout le monde, ça fait longtemps que je n'ai rien posé ici car je suis devenu depuis le temps streamer sur Overwatch, partenaire esl grâce à alphacast pour ceux qui connaissent, je me suis dis que la communauté de gamekyo n'a pas trop envie de voir des vidéos d'Overwatch.



Mais j'ai fais l'histoire en entier de Little Nightmares et peut être que ça en intéresse certains ! En tout cas j'ai beaucoup aimé. On a fait l'histoire en duo avec un ami en live du coup c'est plutôt cool de partager l'histoire en direct à deux.







A bientôt les potes !