Le jeu Everybody's Golf est en préco pour 39.99€ (avant une future baisse de prix à 34.99€)Je ne me souviens plus de la date de sortie par contre.J’espère vous faire un concours rétro bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liensD'ailleurs, le guide FFXII est en préco également mais en anglaisFire Emblem est redispo en collector

posted the 05/11/2017 at 02:07 PM by leblogdeshacka