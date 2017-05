Voici une Information concernant le jeu Metal Gear Survive :Bien que le jeu soit assez discret depuis son annonce, on apprend dans le dernier bilan financier de Konami que le jeu sortira bien en 2017. Il y a donc des chances que la date de sortie exacte soit dévoilée durant l’E3 2017. Pour rappel, le jeu sortira sur PC, Ps4 et Xbox One…Source : http://wccftech.com/metal-gear-survive-still-track-2017-release/

posted the 05/11/2017 at 12:36 PM by link49