Nintendo présentera ses nouveaux jeux Switch et 3DS à l'occasion d'un "Nintendo Direct" et proposera des vidéos live juste après. Plus d'info :



https://www.nintendo.fr/News/2017/Mai/Mario-des-tournois-et-la-Nintendo-Switch-au-programme-de-l-E3-2017-Let-s-a-go--1224053.html?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=E32017%7CAnnouncement

Nintendo