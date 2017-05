Avant même Gunvolt ou Mighty No. 9, le monde du jeu avait déjà son clone officieux de Mega Man avec la série Kaizô Chônin Shubibinman, une série entamée sur PC Engine sous le label culte de Masaya. Cet épisode Zero s'inscrit dans la lignée de cette formule action, plates-formes et boulettes avec en prime un mode à deux en coopération et une orientation forcément plus arcade, en témoigne la présence de "Crédits" pour rythmer la progression.C'est ce titre que propose de redécouvrir Columbus Circle, à l'affût de ce genre d'initiatives, pour une distribution limitée prévue fin juin au tarif de 6.998 yens (56 €). Les précommandes peuvent déjà se faire soit via la boutique en ligne, soit via Amazon Japon via le programme AmazonGlobal.Naturellement, la boîte comme la cartouche rappelleront les plus belles années de la 16-bit de Nintendo, et le jeu sera reconnu par n'importe quel modèle de Super Famicom - et sans doute les adaptateurs correspondants pour ceux qui souhaiteraient le lancer sur leur Super Nintendo européenne. Si Columbus Circle dit avoir obtenu la licence d'exploitation auprès de extreme, l'éditeur japonais qui a repris les jeux du label Masaya depuis quelques années, le groupe précise quand même que la commercialisation se fait sans l'approbation de Nintendo. Pas de quoi réfréner les ardeurs des collectionneurs de tous bords, sans doute trop heureux de mettre la main sur une nouvelle cartouche pour leur console chérie.