Et bien non, pas tout à fait ! Pour vous le prouver clairement, remémorons-nous un peu le passé, mais sans trop rentrer dans les détails pour autant.



Xenoblade, concrètement parlant, c'est une pré-prod d'environ un an débutée en avril 2007, pendant le développement même de Disaster. De mi 2008, à début/mi 2010, on a affaire à la période de développement pure. Le jeu sort en Août 2010 au Japon. Xenoblade a beau être né en 2006, avec cette idée des deux colosses et la fameuse maquette l'accompagnant, le projet n'en était qu'à un état embryonnaire. Un petit amas d'idées en somme. Il a donc fallu attendre le moment propice pour se mettre réellement au boulot. En comptant la pré-prod, le jeu a nécessité seulement trois ans de durs labeurs, dont deux ans de développement effectifs.



L'idée de base avec X, à savoir étendre le concept d'un Monado et créer un monde unique sans limite d'exploration, est née peu de temps après la sortie de Xenoblade. En faisant une estimation bâtarde et en prenant en compte le recrutement du studio, on va tabler sur un gros fin 2010/début 2011. Avec quelle ampleur le projet a débuté ? Aucune idée, on n'a pas d'infos là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'il a fallu mettre en place un moteur et les outils adéquats pour le développement. Le passage de la SD à la HD était pour le moins difficile. On sait aussi qu'arrivé à la moitié de ce dernier, y a eu un énorme remaniement, avec l'abandon de plusieurs éléments, une réécriture du script, l'avatar ... Lors du reveal du 23 Janvier 2013, cette idée d'avatar semble déjà plus ou moins acquise. Donc, en supposant que le développement a bien commencé début 2011. Qu'en Janvier 2013, on avait a peine depassé la moitié de ce temps-là. On se retrouverait donc avec une période de développement allant jusqu'à fin 2014/début 2015. Ce qui concorde avec les faits. La source quant au remaniement plus haut, c'est l'Iwata Asks dédié à X fait juste avant la sortie de ce dernier au Japon. Ce qu'il ne faut pas oublier cependant, c'est que le jeu a eu une très longue phase de débogage de plus de neuf mois. En sachant qu'un jeu passe gold environ deux mois avant sa sortie, dans le cas de X, Février 2015 environ, en remontant le temps, on tombe donc sur un probable Mai 2014. À cette date-là, le jeu était très certainement déjà bouclé, voir même avant. Y a qu'à voir la démo du treehouse de l'E3 de cette année-là. Pour résumer, X, c'est trois ans et demi de boulot, voir moins. En prenant en compte l'ambition et la difficulté d'un tel projet, c'est vraiment peu.



Xenoblade 2 a été annoncé le 13 Janvier 2017. Xenoblade X est sorti le 29 avril 2015. En ce moment même, on a dépassé les deux ans depuis la sortie de ce dernier. En fin d'année, on sera à deux ans et demi. En se basant sur le passé, et la manière dont on gère un effectif, tu laisses pas poireauter ton studio ou une partie ton équipe pendant une année à rien foutre, tu fais tourner tes ressources. Ils ont très certainement commencé à bosser sur Xenoblade 2 début 2014. Maintenant, faites les comptes ... À la probable sortie en fin 2017, le projet aura plus de trois ans dans le ventre. Le temps moyen pour Monolith Soft d'accoucher d'un Xenoblade. Le premier trailer montre un avancement certain. La musique est bientôt totalement enregistrée et mixée. Ce qui signifie que le jeu est même probablement jouable de A à Z. L'expérience acquise avec X est plus que considérable. Pour le Japon, j'en suis persuadé, ça sortira en fin d'année. Pour nous, va falloir prier pour une localisation rapide. Mais j'ai quand même bon espoir. Xenoblade X, c'est sans doute l'un des jeux les plus chargés en textes auxquels j'ai pu jouer, et il a fallu attendre que huit mois. Cette fois-ci, on l'aura début 2018, on y croit !



Maintenant, des doutes subsistent toujours quant aux qualités du titre, mais on aura de plus amples informations dans un mois, patientez un peu, on a encore strictement rien vu. Et on sera peut-être fixé sur la date aussi. Beaucoup d'entre-vous pensent à une commande ou à un petit projet. Mais dans les faits, Xenoblade 2 bénéficie du même traitement que les deux premiers. Le temps de développement n'est pas forcément plus court, contrairement aux idées reçues. Si Nintendo a annoncé le jeu dès la présentation de la Switch. Si les plannings annoncent 2017. Vous pensez vraiment que le projet n'en est qu'à ses balbutiements ? Même si report il y a, il sera d'une très courte durée, ne vous inquiétez pas.