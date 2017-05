Slt,amis gamer jai besoin de vous: voilà on vient de moffrir une Nintendo switch achetée au Canada(pas encore reçu) et du coup en lisant la presse jai trouvé que heureusement elle est dezonnée mais voilà jaimerai être sûreourais je acheter des jeux européen en version physique et les lancés sans problèmesSvp jai besoin dune réponse claire cela mevitera de retourner le cadeau pour lechanger merci