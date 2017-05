Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo a visé juste avec les spots publicitaires qui ont pour but de promouvoir la console, en ciblant les familles, les amis et les collègues de travail. Après deux mois, peu de joueurs se plaignent du manque de jeu, et la plupart sont satisfaits de la console. Selon TheVerge et Polygon, ce qui fait de la console un succès commercial, c’est l’excellent bouche-à-oreilles qui se fait entre les joueurs. Nintendo a donc su inverser la tendance amorcée avec la WiiU…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=3449c9c46bd6b3ab43c135ae430ea192&t=1370527