PS : avis personnel, j'ose le dire, "NBA jam" était dans les jeux incontournable de cette génération, avec les incontournables "bomberman" et "Mario kart" en matière de fun à plusieurs.

La licence est apparu en 1993Développeur : Iguana EntertainmentIguana Entertainment une partie de l'équipe fondera "Rétro studios"(responsable des versions : Mega Drive, Super Nintendo, Mega CD, Game Gear)(développeur de la licence :Du pure fun, une prise en main rapide, une réalisation de qualité, des animations fluide et spectaculaire...le nombre de partie à 4 joueurs que tu pouvais enchainer.Il y a des jeux qui vous font aimer un sport

Who likes this ?

posted the 05/10/2017 at 07:31 PM by nicolasgourry