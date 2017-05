Si l'anglais ne vous dérange pas, l'éditeur de guide Prima Game sortira à partir du 11 juillet(date de sortie du jeu) un guide limité de Final Fantasy XII : The Zodiac Age. Celui-ci fera 365 pages(contre 360 pour celui de PiggyBack).Donc à défaut d'atteindre l'excellence de PG, on est déjà certain d'avoir un maximum d'info sur ce dernier!Bref un guide indispensable si vous voulez finir le jeu à 100%(et vu comment certains monstres rares apparaissent ainsi que le nombre incalculable de coffres au contenu aléatoire, ce ne sera pas du luxe).PS : ayant pris la peine de contacter Prima Game, ils m'ont annoncé qu'il était apparement prévu de sortir le guide en plusieurs langues, mais que pour le moment rien n'était officiel