Oyé oyé les gamers,Alors c'est simple je me pose quelques questions sur un "truc qui me chiffonne" que je vois de plus en plus dans les jeux vidéos.Cela concerne surtout les TPS, de plus en plus dans les jeux vidéos (une stat qui vient de moi-même, elle est cadeau), les personnages tuent...oui tuent et par dizaines et centaines.Quand je joue à Mafia II ou III ou bien encore RE5/6 ça me dérange pas, cela estpar leur passé et leur fonction.Mais là où ça me dérangeait au début c'était sur du Uncharted ou Tomb Raider mais ok admettons qu'ils sont très bons pour "tuer". Que leur taf de chercheur/explorateur leur impose de pouvoir tirer et être très bon avec une arme.Que dire depar exemple, le jeu est pas mal mais le mec là tue des S.W.A.T. avec un yoyo ?! Il peut avoir y avoir plusieurs phases de suite comme ça. Je viens de finir Quantum Break, j'ai eu un peu le même effet...Je trouve ça quelque peu dérangeant, ce n'est pas la vocation du personnage qu'on y incarne même sur de l'instinct de survie.Donc ce que je me demande :Je vous donne mon avis brièvement. J'aimerai avoir le vôtre. Je voulais changer un peu de thématique, j'en profite