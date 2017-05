Comme vous le savez, Ketchapp est un studio de développement de jeux mobiles (2048 ), qui est connu pour deux choses :- Premièrement, il s'agit du studio appartenant aux frères Morcos, soit les papas de Gamekyo. Ketchapp a par la suite été racheté par Ubisoft et même si le montant de la transaction n'a pas été révélé, on se doute qu'elle a permis aux brothers de très (très) bien se porter financièrement. Ce studio est donc loin d'être méconnu des "gamekyoïens".- Deuxièmement, Ketchapp est aussi et surtout réputé pour ses copiages, ses vols de concepts, de gameplay et est black-listé dans le monde des petits développeurs. Car le fonctionnement de Ketchapp est le suivant : Les frères Morcos, jouissant de leur notoriété sur le marché mobile, se proposent d'être un tremplin pour des petits développeurs qui ont un jeu sympa mais méconnu.Cependant, il y a eu beaucoup de cas ou des développeurs, après avoir envoyé le concept de leur titre, n'ont eu aucune réponse de la part de Ketchapp et retrouvent quelques temps plus tard,, leur application sur les différents stores, avec quelques modifications comme le titre ou les couleurs.Si j'en parle aujourd'hui, c'est tout simplement car je viens de tomber sur une autre oeuvre récente de Ketchapp : "".Le concept : Tous les joueurs qui lancent l'application se retrouvent sur une toile blanche mondiale et chacun peut y placer un pixel toutes les 3 minutes.Très sympa mais malheureusement, totalement plagié. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un développeur perdu au fin fond d'un garage que Ketchapp a usurpé, mais le forum Reddit.Plus fort que ça, Ketchapp n'a pas seulement recopié le concept mais aussi le visuel de la toile de Reddit pour son application.Depuis son rachat par Ubisoft, Ketchapp ne semble pas s'être calmé sur ses polémiques et continue de faire ce qu'il sait faire de mieux : recopier des concepts. Encore aujourd'hui.Dommage pour vous les Morcos.