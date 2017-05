Voici une Information autour de la Xbox Scorpio :Selon un sondage paru sur Nielsen, 13% des joueurs âgés de plus de 13 ans souhaitent acheter la Xbox Scorpio. En se basant sur la population, seul 9 % souhaite se la procurer. Reste à voir si ce pourcentage évoluera une fois toutes les caractéristiques dévoilées lors de cet E3 2017…Source : http://www.dualshockers.com/nielsen-13-american-gamers-want-buy-project-scorpio-15-want-buy-ps4-pro/

Xbox One

Like

Who likes this ?

posted the 05/10/2017 at 05:53 PM by link49