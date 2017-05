Dreamfall Chapters : the longest journey suite de Longest Journey (sortie en 1999 sur PC) et Dreamfall the Longest Journey (sortie en 2006 sur Xbox et PC)Je l'attendais cette suite qui était annoncer en épisode d'abord sur PC et ensuite sur PS4, mais ont a du attendre la fin des épisodes pour une sortie boite sur console et PC, et pfiouuu quel plaisir de replonger dans cette univers de dingueREMARQUE : l'ost est offerte dans chaque copie du jeu, belle initiativeEt puis rourouland comme toujours, la faiblesse envers cette licence aura ma peau