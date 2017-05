Les box du jeu viennent d'être dévoilées et pu^ù$* j'aime bien la Ultra Edition.La box simpleLa Collector's EditionEt enfin la Ultra EditionLe jeu aura 3 éditions différentes.A l'intérieur nous retrouverons:- Le jeu- Une page d'autocollants- Un Steelbook- Un pack de 4 voitures (2 Honda et 2 Nissan)- Le contenu de l'édition limitée- Un Artbook- Une miniature 1/43 de la MacLaren 720S- Esport VIP Pass- Le Season PassA l'intérieur nous retrouverons:- Le jeu- Une page d'autocollants- Un Steelbook- Un pack de 4 voitures (2 Honda et 2 Nissan)- Limité à 1000 exemplaires dans le monde- Tout le contenu de l'édition Collector- La miniature McLaren 720S passe en modèle résine 1/12- Un poster signé- Une casquette SnapBack numérotée- Un Sketchbook MacLarenLes collectors sont disponible en Allemagne.J’espère vous faire un concours rétro bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens