Voici une Information autour de la Saga Metroid :Il semblerait que deux jeux issus de la Saga Metroid soit bien en développement. Retro Studios travaillerait bien sur un Metroid en 3D, surement Metroid Prime 4. Le deuxième serait aussi un Opus en 3D et développé par un autre Studio. Climax Studios, qui était pressenti, a démenti cette information. Il semblerait que cet Opus soit développé par un Studio externe à Nintendo. Un des deux Opus devrait normalement être dévoilé à l’E3 2017…Source : http://n4g.com/news/2054182/two-new-metroid-games-being-developed-by-retro-studios-and-climax-studios-rumor/

posted the 05/10/2017 at 03:04 PM