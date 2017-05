Pas très connu .. et pourtant un très bon drama



10 épisodes (45min chacun). Pour la trad, Micky Fansub



L'histoire :

Ce drama relate les aventures d'une lycéenne nommée Mioka qui souffre d'une maladie incurable. Sachant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre, elle décide alors de vivre sa vie comme elle l'entend. Mais sa mère, Kaori Minegishi ne l'entend pas de la même manière et se soucie de sa santé, surtout lorsqu'elle se permet de ne pas se présenter aux séances chez le docteur Yasuyuki Takanashi.



Cependant, tout bascule lorsqu'elle fait la rencontre de Taichi ....