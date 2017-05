L'approche et ça commence doucement à montrer des petites choses afin de faire monter la hype, comme disent les jeunes. Hier,, compositeur et directeur audio chez, a dévoilé une petite vidéo surle montrant en train de faire joujou avec l'un de ses instruments :Le morceau monte doucement en puissance jusqu'à atteindre des sonorités qui auraient de quoi faire dresser les poils lors d'une séquence de gameplay.Moi, ça me fait vraiment penser à une musique qu'on entendrait lors d'un affrontement, alors, possible phase de pur jeu montrée à l'avec cette musique ? Ce serait bien !En tout cas,semble être un très bon choix depour, surtout après son splendide travail sur. Quelques compositions du monsieur, dont celle qu'on a entendue lors du dernier trailer du prochain jeu chelou de la clique à