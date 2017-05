Là encore, parmi mon TOP3 des dramas coréen sans hésiter ! A regarder à tout prix !20 épisodes (1h chacun), dispo sur viki en streaming légal par exempleL'histoire :Basée sur le célèbre manga Nicky Larson de Tsukasa Hojo, l’histoire nous plonge dans le Séoul d’aujourd’hui.Les aventures et mésaventures de Lee Yoon-Sung (Lee Min-Ho), jeune homme élevé dans le seul but d'assouvir la vengeance de son père adoptif, un homme insensible, sans état d'âme, aveuglé par la haine et ne poursuivant qu'un seul objectif : celui de venger la mort de son meilleur ami, ainsi que celle de 20 hommes, causée par 5 politiciens.Lee Yoon-Sung, entrainé durement et finement aux combats, et pourtant formé pour tuer de sang froid, va être en prise avec une dualité jusque là inconnue : l'opposition entre le bien et le mal.Les diverses rencontres qu'il va faire et l'amour qu'il va éprouver pour Kim Nana ne vont que renforcer ce sentiment, ce dilemme, remettre en question et en doute toute l'éducation et l'apprentissage reçu de son père adoptif...Le faire murir, évoluer et prendre conscience que l'amour peut-être plus fort que la haine, que le bien peut-être plus fort que le mal !