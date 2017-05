Voilà 5 ans durant que j'ai attendu cette suite à Prometheus (que j'avais adoré sur le coup,l'ayant vu également au cinéma,et je l'ai revisioné hier et franchement ba on se fait chier mine de rien) Bon Alien,je vais pas vous faire de dessin,je m'appelle pas Ripley pour rien,je suis absolument fou de Science Fiction-Horreur,d'ailleurs ma franchise phare de l'avant gen c'etait Dead Space (Le 3 ? connait pas)Donc hier j'ai était voir l'avant premiere,j'etais surexcité,après mettre fait pété la pense au Memphis CoffeeLe film débute sur son célebre,tatadaaatalalalattatatatatatatitntin !!! 20TH Century Fox,et puis voilà l'intro (le lien entre Prometheus et Alien : Covenant) et puis la vrai intro façon Alien le huitième passager avec les lettres qui apparaissent peu à peu sur fond "Espace" en lettre blancs,ça commence bien...Le film commence très doucement pour mettre un background autour des personnages,autour du scénario et puis arrivé à la demi-heure tout commence à s'accéléré,vite...très vite...c'est rapide,stressant,angoissant,terrifiant.La scéne du "Contaminé" est déja culte pour moi et la meilleur du film.La bande son que j'écoute en ce moment est une pure merveille réalisé par Jed Kurzel (inconnu au bataillon) il reprend des anciennes sonorité de l'Alien Original de 79,c'est reussi pour ma part.Je m'attendais pas du tout à ce film,comment dire,ce n'est absolument pas la suite que j'attendais de Prometheus quand je suis sorti de la salle en 2012...c'est le "Alien 3" par rapport à Aliens,je n'en dirais pas plus.Ma copine qui à horreur de ce genre de film,le genre à me supplié pour regardé 50 Nuances de Grey,s'est à ma surprise pris au jeu,et on à bien parlé du film en sortant de la salle.Je vous conseil tout de meme de revoir Prometheus avant d'allé voir Alien : Covenant,pour y comprendre toutes les petites subtilités.Les effets spéciaux sont pas trop mal,meme si parfois l'Alien sous certains angles,on voit trop que c'est du CGI,mais rien d'alarmant,il est vif,plus rapide qu'il ne l'a jamais était,c'est une machine à tuer littéralement,à certains moment j'ai eu l'impression que Scott s'etait inspiré de Alien Isolation sur certains plan j'avais l'impression de rejoué à Isolation (j'ai plus envie que jamais d'y retourné sur ce jeu d'ailleurs...)Donc pour moi c'est un gros OUUIIII ! je prendrais le Blu Ray avec je l'espére un beau steelbook de l'affiche magnifique que j'aurais mis sur l'article,car elle est magnifique...