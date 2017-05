Le site GamesIndustry rapporte l'arrivée prochaine de Stuart Whyte dans les rangs du London Studio de Sony. Stuart Whyte, qui était le directeur de Lionhead Studios lors de sa fermeture il y a un peu plus d'un an, occupera à partir de lundi prochain le poste de directeur du développement en réalité virtuelle au sein de la structure de Sony.Outre Lionhead, Stuart Whyte a par le passé travaillé chez Supermassive Games, Bullfrog et Electronic Arts. Pour ce qui est de Sony Interactive Entertainment London Studio, le studio est principalement connu pour son travail effectué sur les jeux EyeToy, SingStar ou encore sur le Wonderbook.Peu après la fermeture de Lionhead, Sony avait publiquement manifesté son intérêt pour les anciens employés du studio britannique. Même si cela a mis un peu de temps, le géant japonais a bel et bien réussi à récupérer des personnalités venues de la maison de Fable.