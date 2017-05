Si la plupart des médias se contentent de relayer le screen leaké du prochainsans trop en dire plus, sachez qu'en effectuant quelques recherches, celui-ci délivre pas mal d'informations concernant l'époque et le lieu probable où se déroulera l'aventure (et par lieu j'entends bien la ville exacte) !En se concentrant sur les deux lignes en haut à gauche, la première, « Kill the Crocodile », pourrait à première vue nous laisser penser que l'objectif est de tuer le pauvre reptile, sans doute posé tranquillement au bord du Nil (c'est d'ailleurs ce que relaye la plupart des sites d'informations...) Mais si vous êtes observateur, vous aurez sans doute remarqué que crocodile est écrit avec un « C » majuscule, et désigne donc un nom propre. Après quelques recherches, il se trouve que Crocodile est le surnom donné à Horus Crocodile (hor Sehendet), un des rois de la dynastie égyptienne 0. Intéressant non ?Et bien je vous propose de découvrir ce que signifie la deuxième ligne en consultant l'article sur mon blog (car j'ai quand même passé pas mal de temps sur cet article) : http://www.geekmpt.com/2017/05/prochain-assassins-creed-nouveau-nom-visuel-hypotheses-probables.html