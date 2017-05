Voici une Information autour de la Nintendo Switch :L'une des principales raisons de l'échec de Nintendo WiiU est que le manque de jeu des éditeurs-tiers, chose que Nintendo ne veut pas réitérer avec la Nintendo Switch. Nintendo leurs met la pression pour qu’ils sortent leurs gros jeux le plus vite possible. A voir si cela changera la donne ou pas, car pour le moment, ils ne se bousculent pas.D’ailleurs, Take 2 sortira la version Nintendo Switch du jeu NBA 2K18 en même temps que les autres versions, le 19 septembre prochain, et pas après comme d’autres jeux. Une bonne nouvelle donc…Sources : http://www.gamepur.com/news/26619-nintendo-third-party-developers-release-major-games-nintendo-switch-early.html et http://nintendoeverything.com/nba-2k18-launches-for-switch-on-september-19-alongside-other-versions-special-editions-shaq-cover/