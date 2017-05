...ou pas!Voici un petit programme de sortie sur tout ce qui concerne la série Resident Evil :-Resident evil : Code Veronica X HD RemasteredLe jeu sera disponible avec la Maj PSN d'aujourd'hui avec une vraie liste de trophée et un Platine pour 15 dollars (surement a 15 euros donc).-Resident evil : VendettaLe 3eme film CG de la série avec au casting un Leon et un Chris qui pète la forme. Tous deux accompagné de Rebecca pour lutter contre une nouvelle menace bioterroriste. Disponible en VOD le 20 juin avant de sortir en DVD et Blu-ray le 18 juillet.-Resident evil VII : Not A HeroLe DLC est reporté pour l'été 2017 ou à l’automne 2017 j'évite de faire un résumé pour pas Spoil la fin de RE VII. Je rappelle juste que ce DLC est gratuit et apportera beaucoup de réponses sur la fin très ouverte de Resident evil VII.-Resident Evil VII : DLC 3Un autre DLC est prévue après Not a Hero ce dernier sera payant mais le contenu est encore inconnu à ce jour.-Resident Evil : Heavenly Island (le manga)Le quatrième tome des aventures de Claire sur l'ile paradisiaque infernale sortira début juillet. Avec au programme toujours plus de jolies filles, du sang et surtout des zombies!-Resident Evil : Revelations RemasteredC'est sur Facebook que le jeu a été confirmé par Capcom et selon des rumeurs, Jill et le Queen Zenobia feront leurs grands retours à la rentrée scolaire 2017.-Resident Evil 2 : RemakeDeux ans que le jeu a été annoncer et toujours aucune info pour certainement le Resident Evil le plus attendu sur cette gen, en espérant au moins un Trailer pour l'E3 2017.-Resident Evil VIIIAucune date de sorties évidemment mais le jeu a été confirmé lors du dernier carnet de développeur de RE VII sur la chaine Youtube Resident evil. Le jeu sera différent de RE VII mais restera un survival horror.-Et enfin Capcom prévoit une série TV à la Walking Dead sur l'univers Resident Evil ou une nouvelle saga de film plus proche des JV mais cette idée est encore au point mort...