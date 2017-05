Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Au niveau des jeux, on remarque que The Legend of Zelda : Breath of the Wild dépasserait les 2 millions sur Nintendo Switch, Mass Effect Andromeda dépasserait déjà les 1.2 millions en combinant les versions Ps4 et Xbox One, Horizon Zero Dawn dépasserait lui les 2.5 millions, Uncharted 4 : A Thief’s End s’approcherait des 9 millions, Resident Evil VII sur Ps4 s’approcherait des 2 millions, et NieR Automata dépasserait le demi-million.Au niveau des consoles, la Nintendo Switch resterait première, d’une courte tête. En se basant sur les chiffres officiels, on remarque une différence de 279 162 consoles. Il faudra voir si VgChartz ajuste ses chiffres ou pas…Source : http://www.vgchartz.com/