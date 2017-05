Fan de jeux à la Rocket League ? Hoverloop semble se diriger dans cette voie avec un gameplay très nerveux et de bonnes doses de fou rire.Actuellement le titre a atteint 10 055€ sur 15 000 € à 3 jours de la clôture de son Kickstarter.C'est le premier projet créé par : " Not a Company " que nous avons rencontrés au Brotaru hier soir.Actuellement des membres de l'équipe CN Play TV sont entrain de le streamer sur les plateformes habituelles :C'est toujours sympa de parler des indépendants car, il arrivent que l'on y trouve de jolies perles.

posted the 05/09/2017 at 09:22 PM