comme vous le savez tous, ce délicieux mois de mai 2017 aura été riche en annonce pour Microsoft



mais une question reste en suspenses après la conférence de Microsoft éducation du 2 mai et l'annonce d'une conférence pour la division surface du 23 mai. qu'est-ce qu'il annonceront a la build 2017



car après le manque de rumeurs suite a l'annonce des deux autres conférence du mois, la build a surement un gros tas de chose a cacher



bilan des deux conférence surprise de mai selon les estimations (23 mai) et les annonces (2 mai)



-windows 10 s (2 mai)

-la surface laptop (2 mai)

-la surface phone (23 mai)

-la surface 5 et la surface pro 5 (23 mai)

-minecraft éducation (2 mai)



non mais sérieux, qu'est que Microsoft nous prépare pour la build cette année



pour rappel



la build est une conférence annuelle de Microsoft ayant pour but l'annonce de matérielle et de logicielle et a souvent été lieux d'annonce a gros ou moyen budget pour Microsoft

compilation d'info sur google - google.ca