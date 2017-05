Je ne suis pas du tout un grand fan de la saga, je les termine rarement d'ailleurs ... Cet opus ma fais de l’œil de par sa vision plus RPG.J'y ai passé un agréable moment dessus, émerveillé durant une grande partie de l'aventure par la générosité qu'apporte le jeu au joueur. BOTW nous immerge dès les toutes premières minutes dans son open world gargantuesque a la DA stylisé et épuré. Je dirais que son atout majeur est l'exploration, qui est hyper bien rendu et agréable parce que le Game design est pensé intelligemment, ici le joueur explore par envie et non parce que le jeu lui a dit de le faire( coucou les 3/4 open world en occident) .On est pas pris par la main, dès la fin tu tuto on est largué dans l'immensité du monde et c'est à nous de faire nos choix , notre quête le tout couplé a un monde qui sers de vrai terrain de jeu ou tout ce qui est mis a une cohérence et sers d'expérimentation de gameplay au joueur.Clairement, Zelda Botw est un jeu d'aventure et de partage comme on en fait peu ...Malheureusement après toute cette phase d’émerveillement et qu'on arrive au bout de l'aventure on sens que le jeu a loupé le coche sur beaucoup de choses et que les dev ont surement du rushé le titre pour le sortir a temps. Une de mes déceptions viens du nombres de bestiaire assez rachitique à base de swap colors pour camoufler le manque considérable de créature. Des boss vraiment oubliable au possible sans difficulté qui se ressemblent tous, mention au boss de fin qui est une des plus grosses douches froides que j'ai eu cette année. Suivis du manque de variété des environnements, alors oui le monde est gigantisme sublimé par une DA qui fonctionne superbement bien mais le manque d'environnement intérieur se fait beaucoup trop ressentir durant l'aventure, c'était pourtant pas compliqué de foutre des grottes par ci par la ... du coup les rares environnement intérieurs qu'on a sont les shrines qui ont tous le même visuel.Transition toute trouvé, parce que je vais pouvoir parler rapidement du contenu artificielle du jeu. 120 shrines ? 900 graines korogu ? ... sérieusement ? j'appelle ça " faire du contenu pour faire du contenu " alors que de l'autre coté on a que 4 gros donjons d'une durée relativement faible et beaucoup trop de lieux très intéressant visuellement relégué au rang d'annexe avec très souvent aucune missions et rien a y faire ...Du coup pour moi c'est un très bon jeu avec une véritable vision de jeu centré sur l'exploration et la découverte, mais c'est dommage car certains choix étrange ou de facilité viennent atténuer mon appréciation du titres quand la découverte est passé.Je ne parlerai pas du scénario et de son cast de protagonistes que j'osef au possible._____________________________________________________________Voez est un jeu de rythme sur switch (disponible sur l'eshop pour 20 euros) que je recommande aux fans du genre. Le jeu possède un nombre assez hallucinant de 342 pistes tirant vers la pop/éléctro/classique japonaise avec quelques bons son trip 16/32 bit. Le gameplay reste assez conventionnel, c'est un jeu de rythme avec un défilement verticale mais très fonctionnel, l'écran multi touch de la switch répond au doigt et à l’œil. La Direction artistique du soft est très simple et raffiné avec de jolis illustration accompagnant le background et les notes de musiques, concernant les modes c'est le néant, voez se veut avant tout un jeu de scoring avec une difficulté assez hardcore qui vous demanderas pas mal d'apprentissage si vous n'êtes pas japonais._____________________________________________________________Fast RmxGameplay malin mêlant vitesse et rythmique , mais jeu assez fade avec des circuits pas toujours inspiré et une IA pété et assez light en contenu._____________________________________________________________KamikoUn action rpg en pixel art minimaliste avec une bonne patate et une bonne zick , mais beaucoup beaucoup trop light (1h pour finir le jeu la première fois et 20 min max par la suite) qui se renouvelle pas avec les autres personnages, seul intérêt du jeu, le speed run.