Un jeu plutôt simple dans son déroulement et dans ses mécanismes, qui ne paye pas de mine.Mais un putain de défouloir complètement barré.Je l'avais découvert chez un pote et chaque fois que je venais chez lui je squatais la console pour y jouer.

posted the 05/09/2017 at 07:42 PM by jenicris